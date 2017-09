Pub

O facto de sermos um país com muito sol e uma atitude relaxante pode contribuir para a felicidade geral dos expatriados

Este é o quarto ano do Expat Insider, um dos maiores estudos do mundo que analisa o modo de vida dos expatriados. Este ano, foram entrevistadas mais de 12.500 pessoas que trabalham fora do seu país e que são de 166 nacionalidades, Portugal é o país que mais subiu neste ranking (13 lugares desde 2016), ocupando a quinta posição nos melhores países para se viver e a primeira posição no que diz respeito à qualidade de vida.

