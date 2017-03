Pub

Siga as dicas do Business Insider para perceber o que pode estar a fazer mal e a dar-lhe uma reputação pouco profissional.

Com semanas de trabalho que rondam as 40 horas, ou seja oito horas por dia, a maior parte do tempo que passamos acordados é passado no local de emprego. Sem nos apercebermos, é normal que com o passar do tempo se desenvolvam pequenos (ou grandes) hábitos desagradáveis aos olhos dos colegas que podem dar um aspeto pouco profissional no contexto empresarial.

