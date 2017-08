Pub

Estes carros ligeiros foram vendidos em Portugal entre 2006 e 2014 e já não cumprem as normas de emissões

Está a pensar comprar um carro a gasóleo? Pense duas vezes. O cerco está a apertar-se e há 11 cidades europeias, incluindo Madrid e Paris, que prometeram que vão proibir a entrada deste tipo de veículos já em 2025. E, ainda antes disso, só será permitida a circulação dos modelos mais recentes e mais amigos do ambiente. Ou seja, posteriores a 2014.

Só em Portugal, há quase milhão e meio de veículos vendidos entre 2006 e 2014 que correm o risco de só poderem circular no país e desvalorizarem por não cumprirem as normas de emissões. Para poderem circular nas estradas da Europa por mais alguns anos, vão ter de ser trocados ou reparados.

Na Alemanha, depois de uma reunião de emergência, o governo e as maiores construtoras de automóveis, como BMW, Mercedes, Opel e VW, fecharam um acordo que obriga a alterar o software de 5,3 milhões de carros diesel alemães para reduzir as emissões entre 25% e 30%, num projeto orçado em 500 milhões de euros.

Por toda a Europa, as vendas de carros com motor a gasóleo estão a cair e a descida vai acelerar nos próximos anos. Quase um terço (29%) dos alemães, por exemplo, está a pensar trocar o seu diesel.

E por cá? A quota de carros a diesel também tem vindo a baixar mas lentamente e Portugal ainda é um dos países europeus com a maior percentagem de carros a gasóleo (ver infografia). O problema das emissões pode obrigar a retirar das estradas perto de um quarto dos automóveis ligeiros de passageiros e comerciais do parque nacional - são anteriores à norma Euro 6.

Mas por cá ninguém mostra verdadeira preocupação - o comércio acredita que as vendas de carros a gasóleo não vão ressentir-se; o governo remete-se ao silêncio quando questionado sobre se haverá incentivos à troca de carros mais poluentes. "Os carros a gasóleo não vão desaparecer tão cedo. Só os sonhadores é que pensam assim. Vamos ter carros a combustão durante muito tempo. As marcas estão a fazer motores cada vez mais pequenos e limpos. Daqui a cinco anos, um carro a gasóleo valerá mais do que um carro a gasolina", garante, Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP).

"A produção de veículos a diesel não vai parar, pelo que não prevemos qualquer quebra no valor dos carros, a não ser a normal depreciação" provocada pela antiguidade, destaca também Helder Pedro, secretário-geral da ACAP. "Existe algum empolamento à volta desta questão", frisa Alexandre Ferreira, presidente da ANECRA, que representa os concessionários.

Na Alemanha, o cenário é bem diferente. "Os carros são difíceis de vender porque os clientes estão indecisos. Precisamos de sinais claros do governo para perceber em que condições os diesel vão ser afetados pelas restrições à circulação", alerta Thomas Peckruhn, vice-presidente da associação de comerciantes alemã (ZDK).

Calcula-se que tenham sido acumulados, só nas últimas semanas, 4,5 mil milhões de euros em veículos usados. São 300 mil carros usados que estavam à venda como novos em setembro de 2015 e que cumpriam a norma Euro 5. Em média, cada um destes vale atualmente 15 mil euros, de acordo com a Bloomberg.

Em Portugal, a percentagem de carros a gasóleo usados à venda no Standvirtual, uma das maiores plataformas de vendas, também aumentou de 69% para 73%, entre o primeiro semestre de 2015 e junho de 2017, adianta Miguel Lucas, diretor-geral da empresa. E o preço médio dos usados diesel até subiu 8,2% no último ano, ascendendo agora a 13 630 euros.

Mas o cenário poderá mudar. "Se os governos avançarem com restrições, vamos ter uma descida de preços nos carros a gasóleo, porque haverá muita oferta. Só que isto não deverá ser feito de um dia para o outro. Tudo dependerá do aumento da quota de mercado dos carros "verdes", prevê Miguel Lucas.

"As pessoas estão a consciencializar-se de que os híbridos são uma boa solução, tão confiáveis como os carros a combustão. O mesmo poderá acontecer daqui a alguns anos com os carros elétricos." A procura por carros híbridos no Standvirtual aumentou 300% no primeiro semestre.

No país de Angela Merkel, mais de três quartos (77%) dos donos dos stands já tiveram de baixar o preço dos automóveis. Dados conhecidos depois de a ministra do Ambiente ter dito que as reparações propostas para os carros a gasóleo pelas marcas alemãs poderão ser insuficientes para cumprir os limites de emissões de óxido de azoto.

O governo português remete o combate às emissões para outubro. "Questões relacionadas com o Orçamento do Estado terão resposta aquando da apresentação do mesmo", indica fonte oficial do Ministério do Ambiente. As Finanças deixaram por responder se haverá ou não incentivos à troca de carros mais poluentes.