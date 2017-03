Pub

O preço do metro quadrado para efeitos de concessão de crédito voltou a aumentar em fevereiro. Está já em 1109 euros no global do País, mais três euros do que um mês antes, divulgou o INE.

