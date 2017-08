Pub

Levison Wood, aventureiro conhecido mundialmente, enumera os seus 10 destinos de eleição.

Levison Wood é um dos aventureiros mais famosos do mundo. No currículo conta já com mais de 100 países visitados, jornada essa que começou a sério aos 18 anos, quando andou à boleia por todo o Irão e, aos 22 anos, quando fez o mesmo pela Índia.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia