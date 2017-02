Pub

Esta nova ferramenta estará disponível na versão 10.9 do Instagram através de um novo ícone

Publicar até 10 fotografias e vídeos de uma só vez. O Instagram vai introduzir os álbuns para todos os utilizadores, de acordo com o anúncio feito esta quarta-feira no blog desta rede social. "Com esta atualização, não terá de escolher a melhor fotografia ou vídeo de uma experiência que quer recordar", assinala o Instagram nesta nota.

