O idioma que gere o mundo

As fronteiras físicas estão cada vez mais flexíveis, e no mundo empresarial já quase não há barreiras para a mobilidade. Falar de negócios implica uma língua própria - e conhecê-la é uma vantagem essencial

A ideia de que dominar o inglês é importante vem de longe. Começa nos bancos de escola, passa pelos primeiros álbuns de pop-rock e pelas plateias de cinema, onde as palavras são projetadas em sons visuais.

Já na faculdade a bibliografia começa a complicar. Além de extensa, a maior parte das obras e manuais a estudar não estão escritos em português.

Por sua vez, há que ter empenho, alargar o vocabulário e treinar a oralidade, antes da inscrição no programa Erasmus. Independentemente do país escolhido, a forma mais simples de entendimento é através da língua inglesa.

Já à secretária, no open space da empresa, os emails, os documentos e as conference call voltam a exigir um desempenho linguístico à altura. Já para não dizer que quando o assunto é profissional, o nível e o rigor exigidos são sempre muito superiores.

Para cada necessidade há uma solução de aprendizagem, e nisso a Wall Street English destaca-se como uma instituição de referência. Há cursos de nível elementar, para todas as idades, mas também para quem precisa de desenvolver as suas skills, no que diz respeito à escrita e à oralidade. Neste momento, a Wall Street English está a oferecer um programa de 15 dias, ideal para quem pretende iniciar-se na aprendizagem desta língua.

A Wall Street tem vindo a reforçar a sua oferta de formação empresarial, tendo criado recentemente um Curso de Inglês especializado em gestão: o Market Leader. Vocacionado para as áreas de gestão e marketing, o curso tem como materiais de apoio manuais desenvolvidos em parceira com o jornal Financial Times, e um currículo adaptado a quem já domina o Inglês elementar.

O Wall Street English é também uma entidade oficial para preparação dos exames de PET - Preliminary, FCE - First Certificate, IELTS, entre outros.

Seja qual for a motivação, aprender uma língua é sempre útil e enriquecedor. E no mundo dos negócios, a maneira como comunicamos pode ditar o sucesso, por isso certifique-se de que fala a língua certa.