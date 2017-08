Zeegelaar a caminho do Sevilha por três milhões de euros

Pub

Segundo o portal espanhol El Desmarque, existe um princípio de acordo entre Sevilha e Sporting para a transferência de Marvin Zeegelaar para o emblema andaluz, por três milhões de euros.

O lateral holandês de 27 anos, recrutado ao Rio Ave em janeiro de 2016, não entra nos planos de Jorge Jesus para a nova época e deverá prosseguir a carreira no país vizinho, mais precisamente no 4.º classificado da última edição da liga espanhola e que vai disputar o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, diante dos turcos do Istanbul Basaksehir.