Michael Thomas, ex-jogador do Benfica, elogia os dois médios leoninos e acredita que ambos poderão ter sucesso em Inglaterra

Adrien e William Carvalho são os jogadores do Sporting com mais mercado neste momento, sobretudo em Inglaterra, onde vários clubes apontam à contratação dos dois médios dos leões. O DN procurou saber as razões do forte assédio aos dois internacionais portugueses por parte de clubes da Premier League e Michael Thomas, ex-médio do Benfica, acredita que ambos teriam sucesso no campeonato inglês caso se concretizem as transferências.

"São dois grandes jogadores. Há já alguns anos que William é alvo de alguns dos principais clubes e não só de Inglaterra. O seu talento e qualidades levam a que os melhores o queiram contratar e não será surpresa vê-lo a jogar em Inglaterra na nova temporada. Acredito que ele e Adrien iriam acrescentar valor à Premier League", referiu ao DN o ex-jogador do Benfica, que se revê um pouco em William Carvalho.

"Por ser lento? Não. Talvez o William seja um jogador com menos velocidade do que outros, mas pensa muito rápido e sabe colocar a bola quase ao primeiro toque, eu gostava de jogar assim também. Gosto muito dele. Impressionou--me no Campeonato da Europa que Portugal venceu no ano passado", disse o antigo médio, elogiando também as capacidades de Adrien.

"Não o conheço tão bem. Vi essencialmente os jogos de Portugal no Europeu e também gostei. É muito inteligente e gosta de avançar no campo, arrisca, o que aprecio bastante. Se vier para Inglaterra tenho a certeza de que não terá dificuldades em se adaptar e mostrar todo o seu valor", salientou.

Apesar de já terem sido apontados a clubes como Tottenham ou o Arsenal, Adrien e William Carvalho, respetivamente, a verdade é que outros emblemas como o West Bromwich ou o West Ham, clubes de menor dimensão, também já foram colocados na rota de ambos. Michael Thomas explica as razões.

"Em Inglaterra há muito dinheiro distribuído pelos clubes. Podem, no papel, ser clubes de menores dimensões, mas têm muito dinheiro. Podem investir muito e não são 320 ou 30 milhões que os impedem de tentarem os melhores jogadores. Há dinheiro para William e Adrien, mas terão de ser eles a optar por assinar ou não", disse o ex-futebolista, que não descarta a hipótese, por exemplo, de William Carvalho assinar pelo Arsenal, onde também jogou.

"Falta um jogador ao Arsenal com as qualidades do William. Têm Coquelin [internacional francês], mas gosto mais do William. É mais seguro a defender e impõe-se mais do ponto de vista físico. Seria uma grande contratação para o Arsenal, não tenho dúvidas", salientou o inglês.

São muitas as notícias que têm surgido sobre o interesse de vários clubes ingleses em Adrien e William Carvalho, mas o único emblema que fez um oferta concreta (por ambos os médios) até ao momento foi o West Bromwich, segundo apurou o DN. Já em janeiro o emblema britânico tinha tentado a contratação de um dos dois internacionais do Sporting, mas a SAD leonina não se mostrou recetiva a negociar.

Tottenham e Arsenal são os outros dois emblemas apontados como possíveis destinos para Adrien e William, sendo que o Sporting exige uma verba próxima da cláusula de rescisão, 45 milhões de euros.

Matheus e Geraldes em Chaves

O Sporting, entretanto, vai emprestar mais dois futebolistas ao Chaves depois de já ter cedido o central Domingos Duarte. Francisco Geraldes e Matheus Pereira vão defender as cores do clube transmontano durante uma temporada e o brasileiro, inclusivamente, renovou o seu contrato antes de ser emprestado até 2022. E a cláusula de rescisão também aumentou para os 60 milhões de euros.