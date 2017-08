William Carvalho já tem acordo de cinco anos com o West Ham

Pub

Semanário inglês Sunday Express garante que o acordo entre o jogador e o clube londrino está fechado. Falta o 'ok' do Sporting à sua venda, por cerca de 40 milhões de euros.

William Carvalho já acertou um contrato de cinco épocas com o West Ham, assegura este domingo o semanário inglês Sunday Express. Com o internacional português muito motivado para chegar à Premier League, o acordo entre jogador e emblema londrino chegou ainda antes de o Sporting dar o 'ok' à transferência.

Segundo o Sunday Express, os dirigentes do Wsst Ham, atual último classificado da liga inglesa, estariam convencidos de que o Sporting aceitara a sua primeira proposta, de 32 milhões de libras - cerca de 35 milhões de euros. Isso não aconteceu, mas o clube estará disposto a dar os 36,5 milhões de libras (perto de 40 milhões de euros) desejado pelos leões para contratar o médio-defensivo, considerado um peça fundamental para o 4x3x3 que o técnico Slaven Bilic quer montar nos hammers.

William falhou os dois últimos jogos do Sporting, por lesão, persistindo a dúvida se será convocado para a visita ao Steaua Bucareste, jogo da 2.ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.