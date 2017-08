William Carvalho falha V. Guimarães por lesão

Pub

Leões anunciou esta sexta-feira, através do Facebook, que o médio está a contas com uma mialgia na face anterior da coxa direita. Internacional português tem sido apontado ao West Ham

O departamento clínico do Sporting, liderado por Frederico Varandas, anunciou esta sexta-feira, através do Facebook, que William Carvalho está lesionado, a contas com uma mialgia na face anterior da coxa direita.

Entretanto, Jorge Jesus garantiu em conferência de imprensa que o médio português vai falhar a deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, no sábado.

Recorde-se que o internacional luso tem sido apontado aos ingleses West Ham.