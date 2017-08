West Ham garante que não desistiu de William Carvalho

Pub

Vice-presidente do clube inglês diz que a direção do clube continua a tentar a contratação do médio leonino

Karen Brady, vice-presidente do West Ham, garantiu numa entrevista à Sky Sports que o clube inglês continua a tentar contratar o médio William Carvalho ao Sporting, lembrando, contudo, que uma operação destas não é fácil de concretizar de um dia para o outro.

"Estão a trabalhar arduamente [na transferência de William Carvalho]", afirmou Karen Brady.

"Uma pessoa pensa que é só tomar de decisão de comprar um jogador e acontece, mas é bem mais complicado, existem muitas questões a ter em conta, muitas condicionantes, e concretizar um negócio no tempo em que gostaríamos nem sempre é possível", acrescentou a responsável do clube.