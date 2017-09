West Ham avança com queixa judicial contra Nuno Saraiva

Pub

Em causa as declarações do diretor de comunicação leonino sobre a possível transferência de William Carvalho

O West Ham vai avançar com uma queixa judicial contra Nuno Saraiva na sequência dos comentários feitos pelo diretor de comunicação do Sporting no caso William, quando negou que o clube inglês tivesse feito qualquer proposta e falou em "pornografia intelectual".

A revelação foi feita através do Twitter por Dave Sullivan Jr, filho do dono do clube da Premier League inglesa.