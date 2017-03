Pub

Bruno de Carvalho reafirmou aposta no atual treinador para o próximo mandato caso seja reeleito no sábado. Pedro Madeira Rodrigues é o outro candidato à presidência do Sporting.

Bruno de Carvalho manterá a aposta em Jorge Jesus se for reeleito. "É a minha vontade e a dele (...) Quero ser campeão em todas as modalidade, incluindo o futebol. E não tenho dúvida alguma que vai ser com Jorge Jesus. É um treinador com uma valia tremenda e tenho pena de ouvir alguém, que é candidato ao Sporting, dizer que há treinadores melhores", lamentou o atual líder leonino e candidato da lista B, "um homem mais de trabalho do que de politiqueiro".

De resto, não tem dúvida. "Tem sido uma campanha contra mim e para a pessoa (Madeira Rodrigues) se tornar conhecida", acusou o atual presidente, na entrevista à Sporting TV, apelidando o rival de ter "uma equipa péssima", com renegados da sua antiga lista: "Por algum motivo saíram."

Segundo Bruno de Carvalho, Madeira Rodrigues "já desvalorizou todos os ativos do Sporting" durante a campanha. E explicou: "Diz que há um Sporting Clube de Carvalho e rotulou milhares ou milhões de pessoas, depois ofendeu um sócio cinquentenário, disse que o nosso treinador não presta, falou mal da nossa equipa também não presta..."

E acusou José Pedro Rodrigues, da lista A, de "tentar agredir" elementos da sua candidatura aquando do debate na Sporting TV (dia 23 de fevereiro). E voltou a dizer que "a Doyen está por detrás da candidatura de Madeira Rodrigues", acusando: "Ricardo Pina Cabral foi a porta de entrada da Doyen no Sporting e pediu 10% para um empresário amigo num negócio."

A estrutura para o futebol do adversário também foi escalpelizada: "Eu não questiono o valor do Boloni, do Delfim ou do Juande Ramos. O que eu questiono é que estratégia é esta? Se estão todos no desemprego porque não entram logo em funções? Então, em três meses estes jogadores iam ter três treinadores: Jesus, Boloni e Juande... isto é brincar com o futebol."

E, segundo ele, até Boloni (candidato a coordenador do futebol de Madeira Rodrigues) disse, que "Jesus é um excelente treinador."

Depois enumerou dados e número que exemplificam "a boa saúde financeira do Sporting". E acusou o adversário de ter andado "a tentar vender o clube" no Dubai.