Números foram avançados por Jaime Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia-geral do clube

O presidente da mesa da Assembleia-geral do Sporting, Jaime Marta Soares, anunciou hoje que votaram cerca de 3300 sócios até às 12:00 nas eleições do clube, a que se juntam 4600 votos recebidos por correspondência.

"Já votaram cerca de 3300 sócios, que não correspondem à quantidade de votos porque há sócios de 1 a 21 votos. Recebemos também 4600 votos por correspondência. Depois de encerrarem as urnas, vamos analisar para ver se existe algum caso de dupla votação", disse Jaime Marta Soares aos jornalistas, pouco depois das 12:00.

O presidente da mesa da Assembleia-geral do Sporting considerou que as eleições estão a decorrer sem qualquer problema.

"É um autêntico hino à democracia e uma afirmação de sportinguismo, que está dentro do que tínhamos programado e funcionou bem. O ritmo de votação é muito forte, decorre de forma ordeira e não existem reclamações", frisou.

Jaime Marta Soares apelou ainda aos sócios do Sporting para que se desloquem ao estádio e exerçam o seu direito de voto.

Os sócios do Sporting decidem hoje quem irá ocupar o cargo de presidente do clube durante os próximos quatro anos, com Bruno de Carvalho à procura da reeleição frente a Pedro Madeira Rodrigues.

A votação decorre no Estádio José Alvalade, em Lisboa, até às 19:00, e os resultados deverão ser conhecidos até às 22:00, depois de também serem contabilizados os votos por correspondência.

Às 19:00, será fechado o perímetro de segurança e os sócios que estiverem dentro desse perímetro poderão exercer o seu direito de voto, mesmo depois daquela hora.

O Sporting tem cerca de 43.600 sócios com as quotas em dia para poderem votar nas eleições de hoje.