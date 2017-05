Vicente Moura ao DN: Saúde e críticas de Bruno de Carvalho levaram à demissão

Pub

Vice-presidente abandona cargo nos leões e garante que sentiu para si as criticas do presidente às modalidades: "Quando vejo o presidente fazer de certa forma uma crítica generalizada às modalidades, vejo que o meu trabalho não é apreciado, se não é apreciado, não fazia sentido eu continuar a por em risco a minha saúde."

Vicente Moura apresentou a demissão do cargo de vice-presidente para as modalidades do Sporting, "de forma irrevogável", fundamentalmente por duas razões. razões de saúde e críticas de Bruno de Carvalho às modalidades leoninas.

"Eu tive um enfarte há cerca de um ano e tenho alguma limitações de saúde Não posso trabalhar tão intensamente e não posso ter grandes emoções (...) Ora bem quando ontem vejo o presidente fazer de certa forma uma crítica generalizada às modalidades, vejo que o meu trabalho não é apreciado, se não é apreciado, não fazia sentido eu continuar a por em risco a minha saúde. Por isso pedi a demissão irrevogável, é apenas isto e mais nada", confessou o Comandante ao DN.

Em comunicado, contudo, o Sporting revela que as razões para a sua saída se devem a questões de saúde."O Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal informa que, alegando motivos de saúde, o Vice-Presidente para as Modalidades do Clube, Cmdte. José Vicente de Moura, lhe solicitou a dispensa do cargo executivo que desempenhava até agora.

José Vicente de Moura tem um currículo que fala por si. Além de atleta de diversas modalidades, foi sempre um defensor do ecletismo, distinguiu-se também como dirigente desportivo tendo ocupado, entre outros cargos, a presidência do Comité Olímpico de Portugal.

Em 1995 entrou pela primeira vez no Sporting Clube de Portugal como coordenador da iniciação e manutenção desportiva em várias modalidades, tendo regressado ao Clube em 2013, ano em que foi eleito para a Direcção. Graças também ao seu contributo, o Sporting Clube de Portugal enriqueceu o seu palmarés conquistando vários títulos nacionais e europeus.

Ao Comdte. Vicente de Moura, e em nome dos Órgãos Sociais e dos Sócios do Sporting Clube de Portugal, agradeço todo o Esforço, Dedicação e Devoção com que sempre serviu o Clube e manifesta o reconhecimento devido pelo contributo que deu para o engrandecimento do Sporting e para que o ecletismo continuasse a ser parte indispensável do nosso ADN.

Lisboa, 18 de Maio de 2013"