Pub

Madeira Rodrigues muito crítico com Bruno de Carvalho na apresentação do seu programa

Pedro Madeira Rodrigues, candidato às eleições do Sporting do próximo dia 4 de março, começou ao ataque na apresentação das suas ideias e dos nomes que compõem a sua lista, com várias críticas à gestão de Bruno de Carvalho.

"Hoje só estamos a lutar pela Liga, apesar das promessas do segundo candidato [...] quero deixar uma palavra de incentivo à equipa de futebol. Não desistam, apesar de a atual direção querer fazer de vocês bodes expiatórios. Nós continuamos a acreditar na nossa equipa", referiu, deixando mais um forte ataque:"Ver um clube a dominar o futebol português é revelador da incompetência desta direção [...] Estou cansado de ver no meu clube atitudes que revelam complexos de inferioridade e liderança egocêntrica que se acha acima do Sporting."

Madeira Rodrigues deixou ainda uma promessa: "No dia 4 de março iremos dar uma resposta a quem se autointitula o salvador do Sporting. O Sporting não precisa de salvadores, precisa de programa, organização e de uma equipa. Vamos trazer estratégia clara para o futuro."

O candidato prometeu ainda "reforçar a aposta na formação" e ter "mais rigor nas contratações e dispensas". "Não é admissível que se tenha falhado tanto nos últimos anos", revelou, avançando ainda que quer ter um plantel principal "no máximo de 23 atletas".

Madeira Rodrigues deixou ainda mais uma promessa. "Foi com a atual direção que a Academia deixou de ser nossa e propriedade de um banco. Estamos a juntar esforços para recuperá-la para o Sporting, de onde nunca devia ter saído", disse ainda.

Outra das propostas do candidato é a intenção de "tornar obrigatória a declaração de rendimentos e património no início e no fim do mandato pelo presidente do clube e da SAD".