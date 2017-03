Veia goleadora de Bas Dost surpreende holandeses

Pub

Stan Valckx, antigo defesa leonino, confessa surpresa pelo número de golos do compatriota e antevê: "Vai render muito dinheiro"

Bas Dost tem sido o homem do momento. Por ser o melhor marcador do campeonato e também pelos quatro golos apontados no último sábado em Tondela, respondendo em dobro ao bis de Soares na véspera em Arouca, o que deixa o brasileiro a seis remates vitoriosos do internacional holandês.

O DN foi tentar perceber como está a ser visto o rendimento de Bas Dost no seu país e por isso falou com um futebolista que jogou de leão ao peito, por indicação de Bobby Robson; precisamente Stan Valckx, hoje diretor técnico do Venlo, e outrora central e médio defensivo do Sporting.

"Bas Dost é um ótimo jogador, mas aqui na Holanda a generalidade das pessoas que seguem o futebol estão... não diria muito, mas um pouco surpreendidas com o número de golos que ele está a fazer em Portugal ao serviço do Sporting... talvez quem o conheça melhor não esteja particularmente espantado", diz Stan Valckx, que não tem problemas em elogiar o futebol que se pratica no nosso campeonato.

"A maior parte das pessoas pode pensar o contrário, mas jogar em Portugal não é nada fácil. O Bas Dost é um futebolista forte fisicamente e que tem um jogo de cabeça tremendo, mas o futebol em Portugal, além de ser também muito físico, tem poucos espaços, porque as equipas defendem com muitos elementos. Independentemente de ele na Alemanha, pelo Wolfsburgo, ter marcado muitos golos, não é nada fácil brilhar em Portugal, mas o Sporting é um clube que joga permanentemente ao ataque e isso ajuda o estilo de Bas Dost", diz ao DN Valckx.

Em 12 internacionalizações pela Holanda, Bas Dost tem apenas um golo apontado, mas na Holanda há quem peça para o avançado do Sporting manter a titularidade alcançada no último encontro oficial diante do Luxemburgo. Valckx vê isso com naturalidade à luz dos números. "Sim, claramente ele merece ser, neste momento, uma das primeiras escolhas do selecionador. A verdade é que a Holanda não tem muitos pontas-de-lança a marcar golos com assiduidade e poucos têm o estatuto que Bas Dost tem num clube de top como o Sporting."

O futebolista de 27 anos está na história do Sporting por ser a contratação mais cara da história do clube - 10 milhões de euros. "A sério? É o mais caro? Não sabia, não sabia mesmo", reagiu Valckx quando lhe demos a novidade, mas após um breve silêncio o agora dirigente deu o seu veredicto. "Não tenha dúvidas, o Sporting vai ganhar muito dinheiro com o Bas Dost. Não vai recuperar apenas o investimento feito como vai ter um bom lucro. Ele, inclusivamente, está a disputar a Bota de Ouro. Não sei se a vai ganhar, mas está em condições de a ganhar e se continuar a marcar golos como está a marcar porque não? Vejo sem dificuldades um clube de Inglaterra fazer uma boa oferta pelo Bas Dost no final da temporada", considerou Valckx, que, a finalizar, deixou uma promessa entre sorrisos.

"Em breve, muito em breve, ainda não sei quando, tenciono ir a Portugal para ver o Sporting e, claro, o Bas Dost", concluiu.