"Vamos estar melhor e alcançar o objetivo"

Raúl José, adjunto de Jorge Jesus, confiante para jogo da Taça de Portugal com o Chaves

Polémicas à parte, o grupo de trabalho do Sporting está preparado para o jogo desta terça-feira com o Chaves, encontro dos quartos-de-final da Taça de Portugal. Raúl José, adjunto de Jorge Jesus, confessou em declarações à Sporting TV que os verdade e brancos estão preparados para dar outra 'cara' depois do empate com os flavienses para o campeonato, no último sábado.

"Vai ser um jogo difícil, tal como foi o anterior. Fizemos um bom jogo, especialmente na segunda parte, mas agora queremos fazer um jogo mais homogéneo durante 90 minutos, principalmente nos aspetos em que não estivemos tão bem. Penso que o vamos conseguir, para alcançar o nosso objetivo que é seguir em frente na Taça de Portugal", disse o técnico, salientando que o grupo está confiante apesar do empate do último sábado.

"A equipa está motivada e já o tinha demonstrado no primeiro jogo, quando virou de 0-1 para 2-1. Neste jogo vamos estar melhor e penso que vamos conseguir alcançar o nosso objetivo", referiu.

Raúl José aproveitou também para dar uma palavra aos adeptos, que esta segunda-feira marcaram presença no treino em Vila Pouca de Aguiar. "Foi muito importante para melhorar a confiança dos jogadores e para dar apoio para este jogo. Sabemos que vai ser difícil, mas queremos superá-lo", disse.