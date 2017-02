Valor da cláusula de rescisão de Gelson pode baixar para 50 milhões

Pub

Jovem renovou até 2022 e manteve a cláusula de rescisão de 60 milhões. Mas um aditamento ao contrato permite baixar o valor. Real, Barcelona e Manchester United atentos.

Gelson Martins prolongou a ligação ao Sporting, de 2021 para 2022, mas manteve a cláusula de rescisão nos 60 milhões de euros. Um valor que pode descer dez milhões de euros, caso chegue a Alvalade uma proposta com "uma certa origem".

Segundo apurou o DN, o extremo assinou o contrato de renovação e dois aditamentos no mesmo dia. Um onde constam os prémios por objetivos (mais 100 mil euros anuais) e outro sobre o valor da cláusula de rescisão, que desce para 50 milhões de euros mediante a apresentação de uma proposta concreta de um clube que preencha certos requisitos financeiros e, entre outras coisas, apresente no currículo três presenças na Liga dos Campeões nos últimos anos. Esta especificidade, porém, só será válida desde que a oferta chegue pelas mãos da pessoa devidamente mandatada e que consta no aditamento.

O Real Madrid, o Barcelona e o Manchester United são três dos clubes que já mostraram interesse no jovem leão de 21 anos e que encaixam no perfil. Aliás, foi no jogo da Champions, com os merengues, que o extremo se mostrou não só à Europa mas ao mundo, com a comunicação social a fazer dele o novo Cristiano Ronaldo.

Na altura, um dos históricos blancos, Manolo Sanchís, falou ao DN sobre Gelson: "Ele encantou quando jogou em Madrid. Era um desconhecido, mas quem faz o que ele fez naquele jogo não pode ser só acaso. Tem um talento incrível. Velocidade, técnica, capacidade para ler os movimentos dos avançados, é um grande talento. Não é qualquer um que vai para cima do Marcelo como ele foi e que joga sem medo num palco como o Bernabéu."

Apesar de o DN ter confirmado esta versão junto de uma fonte conhecedora do processo, o Sporting negou essa indicação ao nosso jornal. Já Ulisses Santos, empresário do jogador, limitou-se a dizer ao DN que "a renovação foi negociada, assinada e oficializada pelo Sporting e por isso é um assunto encerrado".

Certo é que se o Real ou outro clube que preencha os requisitos pretender levar o jovem internacional português do Sporting por 50 milhões poderá fazê-lo e sem negociar. O que deixa antever que o jovem extremo de 21 anos já tem um pretendente sério para o verão, que estará na disposição de chegar a esse valor e por isso o representante do jogador negociou esse aditamento à cláusula de rescisão. Assim evitam-se as licitações e o jogo habitual do mercado por puxar sempre as ofertas ao máximo e mudar o valor várias vezes nas negociações.

Caso um outro clube chegue aos 50 milhões - seria a venda mais cara do clube, ultrapassando os 45 milhões de João Mário -, é crível que os leões possam aceitar a oferta, mas obrigará sempre a uma negociação.

Negociações: passo a passo...

A renovação de contrato por mais uma época foi a forma que o Sporting encontrou para dar ao jogador um contrato condigno com a influência que tem na equipa (32 partidas esta época, muitas fintas e assistências para golo). Gelson ficou ligado aos leões até 2022 e passou de um salário de 120 mil euros/ano para 1,3 milhões/época. O que significa que deixou de ser o mais mal pago do plantel para passar a ser dos mais bem remunerados. Além do brutal aumento de ordenado, o jovem terá também direito a um prémio suplementar de mais 100 mil euros, mediante alguns objetivos individuais.

Quanto à cláusula de rescisão, Bruno de Carvalho começou por propor a subida para os 100 milhões de euros, desceu depois para os 80 milhões, até aceitar manter os atuais 60. O desejo de segurar Gelson (e Coates) antes de as eleições de dia 4 de março pode ter ajudado nas pretensões do atleta, que conseguiu ainda convencer o presidente a deixá-lo sair por menos.

Longe vão os tempos em que Gelson fintava pedras e vasos para tentar imitar o brasileiro Robinho. Desde Cabo Verde, onde nasceu em 1995, até à Academia, em Alcochete, onde chegou aos 16 anos, o extremo passou pelas ruas da Amadora e pelo Futebol Benfica.