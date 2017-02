Pub

Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues são os dois candidatos ao cargo de presidente do Sporting.

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting, liderada por Marta Soares, confirmou, esta sexta-feira, a entrada de duas candidaturas às eleições para os órgãos sociais do clube, agendadas para dia 4 de março.

Uma lista liderada pelo atual presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e, outra, por Pedro Madeira Rodrigues, candidatos que formalizaram as respetivas candidaturas no decorrer desta semana. O prazo para entrega das listas terminou no dia 2.

Independente a estas duas listas, concorre ao Conselho Leonino uma terceira lista, liderada por Gonçalo Nascimento Rodrigues, que tem como principal objetivo "aproximar o órgão consultivo dos sócios".