Bruno de Carvalho corrosivo com o Benfica e as arbitragens. Jesus, na véspera do jogo com o Feirense, voltou a lembrar a jarra.

O Sporting, que no domingo, defronta o Feirense (20.15, Sport TV1), tinha prometido uma reação enérgica contra as arbitragens na sequência do afastamento da Taça da Liga diante do V. Setúbal. Não o fez na sexta-feira, como estava previsto, mas ontem Bruno de Carvalho, num périplo por vários núcleos dos leões, teceu duras críticas ao setor e visou também o Benfica.

"Enquanto para uns ficam os repastos, para o Sporting ficam os ossos. É a última vez que vamos ter uma postura calma e não vamos aturar mais isto. Já começo a ficar farto do tema das refeições e ceboladas, porque enquanto uns dão refeições o Sporting recebe a cebolada", atirou, numa referência ao célebre caso dos vouchers. Para o líder leonino, "o Sporting tem motivos neste momento para dizer que não está em primeiro lugar pela arbitragem, e que não está na final four da Taça da Liga por outra arbitragem".

Bruno de Carvalho abriu depois um pouco o véu sobre as medidas que os leões pretendem tomar por se sentirem prejudicados pelas arbitragens: "Em primeiro lugar, o Sporting irá fazer junto das entidades competentes uma exposição daquilo que acha que têm sido os erros que têm prejudicado o clube. Quero relembrar que uma das músicas que mais me agradou no apoio à seleção nacional era aquela que dizia "menos ais, queremos muito mais". Ora, é assim que temos de encarar o Sporting, sempre a fazer cada vez mais e melhor, a superar-se e a superar tudo e todos. Mas não é por isso que podemos esconder que podíamos estar em primeiro lugar e não estamos."

O presidente do Sporting e candidato às eleições que se vão realizar em março condenou ainda qualquer ato de violência visando os árbitros, mas considerou que os homens do apito "continuam absolutamente condicionados internamente no seu trabalho" devido aos critérios "das pessoas que os observam". "É preciso, de uma vez por todas, que quem está à frente da arbitragem altere por completo o que é este sistema de observação e classificação. É disso que os árbitros têm de se libertar, disse isto várias vezes e volto a alertar: os árbitros atuam muito condicionados", disparou, exigindo ainda que os relatórios dos árbitros sejam tornados públicos.

Jorge Jesus e a jarra

Depois das críticas de Bruno de Carvalho feitas em vários núcleos do clube, foi a vez de Jorge Jesus se referir às arbitragens, durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo de domingo em Alvalade diante do Feirense. "Errar é humano, mas é desumano errar sempre para o mesmo lado. Recordo um colega meu que dizia que os árbitros, quando erram, têm de ir para a jarra. Todos podemos errar, mas temos de assumir as nossas responsabilidades e consequências", atirou.

O técnico leonino admitiu que os jogadores "sentiram muito" a eliminação na Taça da Liga. Mas espera uma resposta à altura este domingo: "Não vamos esconder que, quando não se ganha, a equipa sente. Com a derrota em Setúbal, a equipa sentiu muito esta nossa saída da Taça da Liga, mas com a ajuda dos adeptos espero que tudo se possa ultrapassar e ser mais fácil."

Nesta noite, na receção ao Feirense - Rui Patrício, Rúben Semedo e Schelotto estão indisponíveis por lesão -, Jesus espera um adversário a jogar fechado. "Contra o Feirense como contra qualquer equipa, em casa temos sempre como objetivo ganhar e conquistar os três pontos, sabendo que os adversários, quando jogam no nosso estádio, fazem o caminho e a estratégia deles, jogam fechados. Temos de tentar arranjar soluções e trabalhamos durante a semana para esse propósito. Os nossos adeptos têm sido e continuam a ser fundamentais para o percurso da equipa."

Do lado do Feirense, o treinador Nuno Manta Santos admitiu que a sua equipa pode apresentar-se em Alvalade de uma forma diferente. "Temos os nossos princípios de jogo e podemos apresentar algumas coisas diferentes do que fizemos contra o FC Porto para tentar surpreender o Sporting", disse, esperando um jogo bastante complicado: "Temos trabalhado da mesma forma, com muito empenho e dedicação. Na época passada, o Sporting perdeu apenas uma vez em casa para o campeonato. Nesta época já tem uma derrota e tudo fará para não voltar a perder. É uma equipa com grandes jogadores e um grande treinador."