Uma entrada de leão para acabar de credo na boca

Apesar de ter conquistado pontos a todos os adversários que tem por perto, a equipa de Jesus continua longe de encantar e ontem até sofreu para bater um Feirense tenrinho

Dois golos de Bas Dost nos primeiros 20 minutos chegaram para o Sporting bater o Feirense (2-1), numa partida em que depois de uma entrada de leão a equipa de Jesus acabou a segurar uma vantagem mínima. A saída de Adrien, por lesão, não chega para explicar o progressivo apagamento leonino ao longo do encontro e os adeptos mostraram na fase final que exigem mais do que uma vitória de Pirro perante um adversário tenrinho, como foi o Feirense.

A grande surpresa do onze inicial escolhido por Jorge Jesus, que não se sentou no banco por estar castigado devido à expulsão em Setúbal, foi a inclusão do aniversariante Paulo Oliveira ao lado de Coates no centro da defesa - desde fevereiro do ano passado que tal não acontecia na Liga. Beto continuou na baliza (estreia na prova em Alvalade, onde Patrício não falhava um jogo da Liga há cinco anos) e Alan Ruiz também atuou a titular, depois de ter falhado o regresso da Argentina no prazo indicado - a verdade é que acabou por estar nos dois golos com que o Sporting brindou os homens de Santa Maria da Feira na primeira parte.

Veja o resumo do jogo:

O primeiro surgiu aos cinco minutos e valeu uma impaciente assobiadela ao avançado argentino, que demorou a soltar a bola. Ainda assim, o flanco esquerdo leonino conseguiu soltar Joel Campbell, com o costa-riquenho (quarta assistência da época) a oferecer a bola a Bas Dost, que com a baliza escancarada só teve de empurrar.

Apesar de ter consentido uma ocasião de perigo aos visitantes logo a seguir, na sequência de um canto (Cris, sem marcação, rematou sobre a trave), o Sporting acalmou o seu jogo e foi criando vários lances de perigo junto da baliza de Vaná, que voltou a ir buscar a bola ao fundo das redes aos 17". Passe letal de Alan Ruiz entre o central e o guarda-redes, e Bas Dost a finalizar novamente, somando o terceiro bis desde que está em Alvalade - e também o mais rápido, que o tornou ainda o melhor marcador da competição, com 11 golos.

Ritmo baixo e susto

Os leões ainda podiam ter feito o terceiro, mas Gelson foi egoísta quando tinha o companheiro holandês mais bem colocado, acabando a primeira parte por ficar marcada pela lesão de Adrien, depois de uma entrada dura de Luís Aurélio, que o obrigou a abandonar o relvado com um colar cervical. O ritmo estava então mais lento e o Feirense ameaçou em novo canto, mas Cris voltou a não ter engenho para superar Beto e acertou em Esgaio.

Se o ritmo já estava a baixar na fase final da primeira metade, reduziu ainda mais na segunda. O Feirense aproveitou para ter mais bola e começar a rondar a área leonina com algum perigo. Nuno Manta refrescou a equipa e foi quase recompensado: na sequência de um lançamento lateral que parecia pertencer aos homens da casa, Vítor Bruno aproveitou a desatenção geral para centrar para o coração da área onde Platiny desviou para a baliza, naquele que foi o seu primeiro golo a um grande.

As bancadas de Alvalade impacientavam-se com a falta de intensidade dos homens de Jesus, que não conseguiam recuperar o ritmo inicial e voltavam a ser o que têm sido grande parte da época: uma equipa nervosa, lenta e complicativa, incapaz de pressionar e pouco acutilante a atacar, mesmo quando dispunha de tempo e espaço. Acabando de credo na boca, com o Feirense a procurar a igualdade e Elias expulso nos instantes finais, o Sporting pode ter ganho pontos, mas voltou a mostrar que está longe de produzir o que se exige a um candidato ao título.