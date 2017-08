Um grande leão a rugir com golos deu banho em Guimarães

Pub

Bas Dost e Bruno Fernandes (grande exibição) marcaram dois golos cada um e Adrien o quinto, num resultado volumoso que mostra um Sporting a melhorar e sem sofrer golos

O Sporting conseguiu ontem uma importante vitória em Guimarães, numa goleada inesperada por 5-0, saindo do berço da nação com mais confiança para a viagem de quarta-feira a Bucareste da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões. Mantém a folha limpa no campeonato com três vitórias (e dois jogos fora) e ainda sem sofrer golos, o que dá conforto a Jorge Jesus depois de na época passada ter sofrido um número demasiado elevado (36 ).

Desta vez, Jorge Jesus colocou Bruno Fernandes num sistema mais de 4-2-3-1 e Podence nem sequer para o banco foi, naquela que tem sido a grande mudança na equipa do Sporting - quem acompanha mais de perto o ponta-de--lança Bas Dost. Ainda não houve Doumbia a titular e fora de casa tem sido Bruno Fernandes. A verdade é que ontem marcou um golo no primeiro remate - um bom tiro, mas alguma passividade do jovem guarda-redes Miguel Silva, não muito bem colocado.

Um golo logo ao terceiro minuto simplifica muita coisa e se aos 24" já está a 3-0 ainda muito mais. Contando com muita colaboração da defesa adversária - o Sporting marcou três golos nos primeiros quatro remates e a primeira defesa do guarda-redes apareceu ao quinto, já quase no intervalo (e boa, porque aí Bruno Fernandes estava em muito boa posição para marcar).

Do lado do Vitória, percebia-se outra vez a fragilidade defensiva, a começar no homem da baliza, capaz do melhor e também de coisas não tão boas. Douglas tem estado no banco e deve haver alguma razão para isso. O segundo golo é de um livre lateral à beira da área que Acuña marcou para a cabeça de Dost sem ninguém a marcá-lo e o terceiro foi um contra-ataque em que toda a defesa foi batida de forma pouco compreensível - Bas Dost só teve de depositar na rede. Mérito do Sporting a explorar as facilidades, com grande eficácia, mas é o tal caso em que é preciso analisar tanto esse mérito como o demérito alheio em qualquer dos lances. Claro que faltava Josué (e Vigário, expulsos no último jogo), mas foi água a mais em pouco tempo da defesa de Pedro Martins. Mas há sinais, no D. Afonso Henriques, de que as coisas não estão nada bem e que o treinador tem poucas opções para as laterais, defensivas e ofensivas. E as que tem não são fantásticas - Marcos Valente, central, ainda não está para estas guerras.

Do lado do Sporting, a meio da primeira parte, Gelson Martins passou para a esquerda e Acuña para a direita e as coisas correram bem, deixando antever que pode ser uma opção a tomar noutros jogos. Isto porque Fábio Coentrão é ainda uma incógnita, faz coisas boas (a assistência do segundo golo) e outras vezes parece em dificuldade para recuperar.

Com 4-0 à hora de jogo, podia ter partido para números mais violentos, porque Iuri falhou um golo certo e Bruno Fernandes ainda acertou na barra exterior num chapéu, enquanto o Vitória ia desaparecendo no campo. Pedro Martins trocara Zungu por Rafael Miranda mas este não trouxe a ordem pretendida à equipa. E por isso o Sporting defendia com tranquilidade e atacava com facilidade, chegando ao quinto golo por Adrien, noutra jogada começada em Bruno Fernandes e continuada por Gelson. O Vitória não construiu um verdadeiro lance de golo em 90 minutos, o que quer dizer muito de como o Sporting defendeu mas também de como os vimaranenses atacaram.