Três centrais reprovados e muita invenção à mistura

Leões perderam 3-0 com o V. Guimarães. Jesus colocou um médio no eixo da defesa e um esquerdino como falso lateral direito, posição onde acabou Gelson. Miguel Silva em grande

O adepto do Sporting mais otimista pode agarrar-se aos ausentes por opção do treinador Jorge Jesus. Piccini, Mathieu, Fábio Coentrão, Alan Ruiz e Bas Dost nem foram a Rio Maior, onde o Sporting perdeu ontem por 3-0 com o V. Guimarães, que depois de ter sido derrotado em casa com o FC Porto (0-2) prepara agora a disputa da Supertaça com o Benfica.

E pode ainda argumentar que Gelson, Acuña, Bruno Fernandes e Podence só entraram na segunda parte quando o Sporting já perdia por 2-0 e alinhava com menos um por expulsão de Coates.

Mas há coisas difíceis de explicar. Entende-se que Jesus queira experimentar um esquema com três centrais, porque pode precisar no decorrer da época. Mas o que não se entende é como Petrovic, médio defensivo, é testado nessa posição. Ainda se percebe menos por que Bruno César, um esquerdino puro, atuou como falso lateral direito.

Como se isso tudo não bastasse, Jonathan Silva, que jogou como falso lateral esquerdo, fez uma exibição paupérrima, sendo protagonista nos três golos dos minhotos.

O Sporting começou como a ficha (ver ao lado) mostra e só aos 23 minutos desfez o esquema de três centrais porque Coates foi bem expulso depois de ter revelado uma falha de concentração inacreditável quando se deixou antecipar por Estupiñán, que já havia marcado o primeiro golo, num instante em que estava senhor do lance - impediu que o adversário se isolasse e o vermelho é justo.

Nesse minuto já o V. Guimarães ganhava por 2-0. Pedro Martins jogou no mecanizado 4x2x3x1 e aproveitou a falta de automatismos e as posições trocadas de alguns futebolistas leoninos para jogar no erro adversário. Ainda assim, muito mérito para os vimaranenses, que continuam a mostrar ser uma equipa perigosa no contra-ataque e ontem extremamente eficaz. Para isso também contaram com a soberba exibição de Miguel Silva, o guarda-redes que foi associado ao Benfica e pelo qual o Sporting já teve direito de preferência - Doumbia e Iuri Medeiros que o digam. Pelo que fez ontem, não seria uma má opção para os leões caso Beto realmente saia para a Turquia.

No segundo tempo, pelo lado do Sporting os transferíveis William Carvalho e Adrien saíram para dar lugar aos reforços Battaglia e Bruno Fernandes. Gelson Martins também entrou e foi nos 15 minutos que atuou como extremo, a posição em que se notabilizou, que se percebeu que, mesmo com dez, o Sporting podia reentrar no jogo, contudo, com a saída de Bruno César aos 60", o internacional português foi deslocado para lateral direito... e o Sporting voltou a perder fulgor porque a sua principal fonte de criatividade ficou presa a uma missão defensiva. A terminar, Raphinha concluiu um centro que Jonathan Silva permitiu e que Rui Patrício devia ter intercetado. O terceiro golo não se justificava e os números são claramente pesados.

Quem viu o jogo deu conta de um Sporting de grande volume ofensivo. Doumbia esteve bem nas combinações e a aparecer em zonas de finalização. Faltou-lhe eficácia e um guarda-redes menos inspirado pela frente. Isto significa que não é pelo que fez na frente que o Sporting deu sinais negativos, mas sim pelos alicerces e pela utilização de futebolistas, vamos lá, em zonas em que estão pouco habituados. A dez dias do início da Liga e depois de uma vitória entusiasmante diante do campeão francês, esta derrota, e pela forma como foi, cria dúvidas na real capacidade do Sporting.