Iuri Medeiros pode voltar ao Sporting

Pub

Treinador do Boavista diz que não quer sofrer "por antecipação", mas admite que tem que se preparar para arranjar alternativas

O treinador do Boavista, Miguel Leal, disse hoje que conta com o "influente" Iuri Medeiros, emprestado pelo Sporting, e que desconhece que o futebolista possa estar de regresso a Alvalade nesta reabertura do mercado.

A imprensa tem noticiado esta semana que o Sporting poderá recuperar Iuri Medeiros, que está no Boavista emprestado pelos 'leões', mas Miguel Leal respondeu que não sabe de nada.

"Costumo dizer que não sofro por antecipação. Só quando tenho factos concretos é que me debruço sobre o assunto", disse Miguel Leal na conferência de imprensa de antevisão à visita de sábado a Arouca, na 18.ª jornada da I Liga.

Ainda sobre essa hipótese, o técnico 'axadrezado' insistiu que conta com o avançado para o resto da temporada, mas, se o jovem regressar a Alvalade, a sua missão é encontrar alternativas.

"Estou a contar com o Iuri [Medeiros], como contarei sempre. Se isso acontecer, o meu papel é arranjar soluções. Com pena minha, porque é um jogador influente na equipa", comentou.