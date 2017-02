Treinador de andebol sai, após a derrota com o FC Porto

Pub

Clube anunciou a rescisão com o técnico espanhol Zupo Equisoian

A derrota caseira frente ao FC Porto, na última quarta-feira, por 27-26, depois de desperdiçar uma vantagem de sete golos nos minutos finais, causou danos no andebol do Sporting e acabou mesmo por levar à saída do técnico Zupo Equisoian, anunciou esta sexta-feira o clube de Alvalade.

O treinador espanhol foi apupado por alguns adeptos leoninos após a partida contra o FC Porto e disse aos jornalistas compreender a reação os adeptos. "É normal que estejam irritados. Não é normal perder um jogo assim depois de estar a ganhar por sete", referiu.

Hoje o Sporting anunciou a saída do treinador e informou que Hugo Canela assumirá, interinamente, as funções de treinador principal, coadjuvado por Luís Cruz, coordenador técnico da formação.

O Sporting é segundo classificado do campeonato nacional de andebol, com 60 pontos, a seis do líder, o FC Porto, que segue invicto (22 vitórias em 22 jogos).