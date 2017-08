Pub

Treinador do Sporting deixa recado para dentro do clube, depois da vitória na Vila das Aves, por 2-0.

Jorge Jesus sublinhou a justiça da vitória do Sporting na Vila das Aves, por 2-0, em declarações à Sport TV. O treinador dos leões começou com um pedido: "Quero fazer um reparo. Quando os jogos acabam, acho que os primeiros intervenientes a falar deviam ser os treinadores, porque os jogadores estão cansados e deveriam ser protegidos".

O técnico do Sporting destacou o bom jogo da sua equipa. "O que importava era começar bem nos jogos a doer e chegámos à Vila das Aves com muito calor e conseguimo-lo. Na segunda parte melhorámos com a entrada do Podence, que deu mais velocidade à equipa e fizemos mais um golo", destacou.

"Fomos muito fortes na organização defensiva, o Desp. Aves não conseguiu praticamente criar perigo e conseguimos uma vitória justa", acrescentou.

Jorge Jesus deixou de seguida o que parece ser um recado para dentro do clube. "É fundamental teres jogadores com qualidade, um grupo unido e um compromisso com a equipa. Mas todos os que envolvem a equipa têm de estar unidos, para que os jogadores sintam a confiança dos seus dirigentes e da sua massa associativa. Sem estabilidade é muito mais difícil ter êxito", sublinhou.

O treinador do Sporting analisou as características de Bruno Fernandes e Podence. "São dois jogadores com características diferentes. O Bruno segura melhor o jogo, tem golo e assiste melhor os colegas. O Daniel não tem golo, mas tem mais velocidade, ainda que em termos de produção não seja ainda aquilo que eu lhe vou ensinar a ter", sublinhou.