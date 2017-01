Teo Gutiérrez grava vídeo a pedir para regressar à Colômbia

Pub

Avançado ligado ao Sporting quer deixar o Rosario Central para representar o clube da sua terra, o Junior Barranquilla. A confusão está instalada com insultos dos adeptos à mistura

Há jogadores que estão fadados para a polémica. Teo Gutiérrez é um deles. Quis sair do Sporting e fez força para regressar à Argentina e assim o conseguiu com o Rosario Central a abrir-lhe as portas. Seis meses volvidos deseja voltar ao seu país natal para defender as cores do clube da sua cidade, o Junior Barranquilla.



Nesta quinta-feira, o dianteiro gravou um vídeo a dizer que ainda não era futebolista do Junior mas o mesmo não passava de um pedido para que o Rosario o libertasse. Entretanto, o seu (ainda) treinador, Paolo Montero - antigo central da Juventus -, garantiu a permanência de Teo entre elogios à qualidade do futebolista que se encontra vinculado ao Sporting até junho de 2018.



Claro está que os adeptos do Rosario mimaram Teo com alguns impropérios depois de este publicar o vídeo, contudo, o jogador, poucos minutos decorridos, colocou no twitter uma foto sua equipado à Rosario. Fim de novela?