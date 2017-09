Pub

Treinador do Sporting enaltece o profissionalismo do antigo capitão até ao último segundo como futebolista leonino

Jorge Jesus lamenta já não ter Adrien Silva às suas ordens mas nota-se que guarda uma boa imagem do agora futebolista do Leicester.



"É um grande jogador, teve a possibilidade de ir para um campeonato onde sonhava estar. É um grande profissional, esteve até ao último segundo sempre com uma atitude exemplar. Já não é meu jogador, tenho de deixar de pensar nele", disse quando foi questionado se o Sporting se iria ressentir da saída do jogador.



Depois, o lamento pela situação que vive Adrien: "Tenho pena que lhe tenha acontecido esta situação de ficar sem jogar. Tenho pena que lhe tenha acontecido esta situação, não é apenas um problema do Adrien, porque também o é para o clube que o contratou, mas o que me importa é o Adrien. Ele tem um objetivo e na seleção é um titular indiscutível. Como vai ultrapassar isto não sei, mas a mim também não me compete saber. Desejo-lhe a melhor sorte do Mundo para a sua carreira em Inglaterra. Que seja como a que teve cá, principalmente nestes últimos dois anos."