"Tabu de Bruno de Carvalho foi sol de pouca dura"

Pedro Madeira Rodrigues anunciou esta quinta-feira que irá pedir debates ao presidente do Sporting

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, reagiu esta quinta-feira ao anuncio da recandidatura de Bruno de Carvalho, assumindo que não ficou surpreendido. " Para mim não foi surpresa, esse tal tabu foi sol de pouca dura", disse em declarações à Rádio Renascença, deixando a certeza de que está "entusiasmado" para debater o futuro do clube.

"Vamos ter dois meses de debate intenso e vou dar indicações ao meu diretor de campanha para organizar debates com Bruno de Carvalho para que os sportinguistas possam conhecer os respetivos programas e as ideias de ambos", acrescentou o candidato à liderança dos leões, deixando a convicção de que "as eleições foram marcadas para o primeiro dia possível".