Pub

Em causa os títulos nacionais do Sporting

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu, esta sexta-feira, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, por três meses, devido a uma publicação de Facebook no final de 2016.

Em causa, na altura, estava o facto de a federação apenas contabilizar 18 títulos nacionais opara os leões, ao invés dos 22 reclamados por Bruno de Carvalho.

Condenado também a pagar uma multa de 510 euros, o presidente dos leões foi suspenso por "ameaças e ofensas à honra, consideração e dignidade".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O presidente do Sporting já estava suspenso por seis meses, devido ao "caso do túnel", num jogo da época passada com o Arouca.