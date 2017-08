Pub

Negócio foi anunciado pelo presidente do Rijeka, o clube que o defesa direito representava

O defesa direito Stefan Ristovski vai ser jogador do Sporting, confirmou este sábado Damir Miskovic, presidente do Rijeka, em entrevista à Radio Rijeka.

"Ele seria um jogador livre no próximo verão e em janeiro poderia assinar por outro clube. O jogador e o seu empresário não cederam e eu tinha o Sporting a pressionar-me para o levar já. Tentámos oferecer uma compensação financeira para ele jogar os dois jogos com o Olympiakos, do play-off da Liga dos Campeões, mas eles não concordaram", sublinhou.

O presidente do Rijeka confessa que não queria deixar partir Ristovski "sem que o clube recebesse nada" e acrescenta que tentou convencer o jogador a permanecer, sem sucesso. "Ele manteve-se sempre intransigente e agora está a tratar da saída, que será oficial quando a documentação estiver pronta".

Ristovski, internacional macedónio de 25 anos, será o décimo primeiro reforço do Sporting para 2017/18, concorrendo com Piccini pelo lugar de defesa direito.