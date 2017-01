Pub

Federação informou Sport TV que os leões iriam falhar a flash interview.

O Sporting voltou a não comparecer na flash interview, na sequência da derrota em Chaves (1-0), que ditou a eliminação da Taça de Portugal.

À semelhança do que tinha acontecido no Bonfim, para a Taça da Liga, os leões voltaram a falhar a presença no habitual espaço de comentários rápidos, após as partidas, embora o tivessem feito no sábado, após o encontro com os flavienses (2-2), para o campeonato.

As flash interview são obrigatórias de acordo com os regulamentos e a ausência em Setúbal valeu uma multa de quase três mil euros aos leões, por exemplo.