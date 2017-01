Pub

Sporting esteve a perder, Bas Dost bisou quando os leões jogavam com 10 e Fábio Martins assinou o empate com um golaço

O Sporting desperdiçou uma oportunidade para se aproximar do Benfica, ao empatar 2-2 na visita ao Desportivo de Chaves, na 17.ª jornada da I Liga, e pode terminar a primeira volta do campeonato fora do pódio.

Os leões entraram praticamente a perder na partida, pois Rafael Lopes inaugurou o marcador aos quatro minutos, após cruzamento de Perdigão.

Porém, o Sporting empatou em cima do intervalo, por intermédio de Bas Dost, após cruzamento de Gelson Martins.

O minuto 72 prometeu dificuldades para o Sporting, com Rúben Semedo a ser expulso, mas Bas Dost, a passe de André, completou a reviravolta logo de seguida, fazendo o seu 13.º golo na I Liga.

No entanto, aos 87 minutos, Fábio Martins, num lance de inspiração, fez um "chapéu" a Rui Patrício, a mais de 25 metros da baliza, e assinou o empate.

O Sporting passa a somar 34 pontos, a oito do Benfica, mas pode acabar a jornada a quatro do FC Porto e a dois do Sp. Braga, enquanto o Desp. Chaves sobe provisoriamente ao 6.º lugar, com 24 pontos.

