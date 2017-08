Leões solicitam auto de flagrante delito ao benfiquista Eliseu

Pub

O Sporting solicitou esta terça-feira a instauração de um auto de flagrante delito ao defesa do Benfica, pelo ocorrido no jogo frente ao Belenenses, no sábado, à Comissão de Instrutores (CI) da Liga (LPFP)

Fonte conhecedora do processo explicou à agência Lusa que a participação visa a instauração do auto de flagrante delito por pretensa agressão de Eliseu a Diogo Viana, na vitória do Benfica frente ao Belenenses (5-0), da terceira jornada da I Liga.

Perante a solicitação do Sporting, a CI da LPFP tem três dias, desde a data dos factos, para decidir a instauração ou não de um processo sumário a Eliseu, a analisar pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Segundo a mesma fonte, o requerimento leonino sustenta-se na confirmação do Conselho de Arbitragem da FPF de que Eliseu deveria ter visto cartão vermelho direto, nomeadamente através da intervenção do vídeo-árbitro.

De acordo com o número 2 do artigo 258.º do Regulamento Disciplinar da LPFP, "considera-se verificada em flagrante a infração que é detetada através de objetos ou sinais percecionados diretamente, ainda que através da visualização de imagens televisivas, que mostrem claramente que a infração foi cometida e o agente nela participou".