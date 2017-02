Oficial: Leões seguram Gelson e Coates

Pub

Extremo leonino renovou até 2022 e manteve a cláusula de 60 milhões de euros

Sebastián Coates vai continuar a representar o Sporting. O defesa central assinou contrato até 2022 ficando com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Já Gelson Martins renovou até 2022, ficando o atleta com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Os leões resolveram assim dois dossiers complicados, principalmente o de Coates. Ultrapassadas as divergências de valores entre o clube e o defesa uruguaio, os leões ativaram a cláusula de opção de compra, no valor de cinco milhões de euros, junto do Sunderland, que era detentor do passe. O central deixa assim de estar em Alvalade, por empréstimo, assinando um contrato válido até 2022.

Quanto a Gelson Martins, tinha contrato até 2021, mas o novo vínculo permitirá à jovem estrela leonina melhorar substancialmente o seu ordenado, passando da condição de mais mal pago (133 mil euros limpos por ano) a um dos jogadores mais bem pagos do plantel, vendo a cláusula de rescisão ser fixada em 60 milhões de euros.

Entretanto, Lukas Spalvis foi emprestado pelo Sporting ao Rosenborg (Noruega) até dezembro.

