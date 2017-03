Pub

Guillem Pérez sai e clube e contrata Paulo Freitas para o seu lugar, do Óquei barcelos

O Sporting anunciou esta terça-feira a rescisão, por mútuo acordo, com o treinador espanhol da sua equipa de hóquei em patins, Guillem Pérez, e a contratação de Paulo Freitas, do Óquei Barcelos.

"O Sporting Clube de Portugal informa que, por mútuo acordo, terminou a ligação profissional que mantinha com o treinador Guillem Pérez. O Sporting CP deseja a Guillem Pérez as maiores felicidades pessoais e profissionais", refere o clube na sua conta oficial no Facebook.

Na nota, o Sporting adianta também ter chegado a acordo com Paulo Freitas, num momento em que os 'leões' seguem no quarto lugar do campeonato, a sete pontos da líder Oliveirense.

Guillem Pérez tinha entrado no clube no início da época, na qual o Sporting investiu fortemente no hóquei em patins, também com as chegadas de Pedro Gil, considerado um dos melhores hoquistas do mundo, Caio, Ferran Font e Sergi Miras.

O campeonato é liderado pela Oliveirense, com 45 pontos, seguida do bicampeão Benfica, com 44 pontos, do FC Porto, com 43, enquanto o Sporting é quarto classificado, com 38.