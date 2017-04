Pub

Equipa portuguesa eliminou o Ugra da Rússia

O Sporting apurou-se esta sexta-feira à tarde para a final da UEFA Futsal Cup, a Liga dos Campeões da modalidade, ao vencer os russos do Ugra por 2-1.

Os verde e brancos adiantaram-se no marcador já no segundo tempo, por Dieguinho, com Merlim a fazer o 2-0 quando faltavam pouco mais de dez minutos para o final da partida. Os russos ainda reduziram, a cerca de dois minutos do apito, mas a equipa portuguesa conseguiu segurar a vantagem.

Os leões ficam agora à espera do vencedor do jogo Inter Movistar-Kairat para ver com quem jogarão a final, marcada para domingo no Cazaquistão.