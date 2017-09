Pub

Numa segunda parte alucinante, um pontapé de penálti no último lance do jogo deu a Bas Dost a oportunidade de oferecer a quinta vitória na Liga aos leões

Sporting mantém a liderança da Liga graças a uma vitória sofrida em Santa Maria da Feira, por 3-2. Depois de uma primeira parte sem golos e em que o Feirense foi melhor e criou as melhores ocasiões, os leões entraram melhor na segunda parte e conseguiram obrigar a equipa da casa a recuar no terreno.

Coates e Bruno Fernandes deram então dois golos de vantagem à equipa de Jorge Jesus, que acabou por consentir o empate: João Silva e Etebo aproveitaram momentos de desconcentração da equipa contrária.

No último ataque do jogo, Coates foi derrubado na grande área e Artur Soares Dias assinalou o pontapé de penálti, que Bas Dost não desperdiçou, dando a vitória aos líderes da prova.

90'+8 Bas Dost não perdoa! Sporting faz o 2-3 no último lance do jogo

90'+6 Penálti a favor do Sporting! Falta indiscutível sobre Coates

90'+5 Sai Etebo, autor do golo do empate, entra Luís Rocha

90'+3 Bruno Fernandes tenta surpreender com um remate por baixo, mas a bola sai ao lado

90'+2 Livre perigoso a favorecer o Sporting, falta sobre Iuri Medeiros

90'+2 Luís Machado assusta a defesa do Sporting o remate sai-lhe fraco

Seis minutos de compensação

89' Cartão amarelo para Iuri Medeiros por falta sobre Hugo Seco

O empate do Feirense

82'. Sai Edson Farías e entra Hugo Seco no Feirense. Do outro lado, saem Acuña e Alan Ruiz e entram Iuri Medeiras e Doumbia

Sporting desperdiça uma vantagem de dois golos, deixando-se surpreender numa bola parada e numa saída ofensiva

80' Empata o Feirense! Etebo não perdoa, com um remate cruzado fortíssmo

79' Mais um canto para os leões

77' Acuña perto de fazer o terceiro depois de um erro da defesa da casa. A bola saiu rente ao poste

74' Luís Machado rende Babanco no Feirense

O Feirense reduz para 1-2

O 2-0 para os leões

O primeiro golo do Sporting

Segundo golo sofrido pelos leões na Liga

69'. Reduz o Feirense! João Silva, de cabeça, antecipa-se à defesa do Sporting e marca de cabeça

67' Canto para o Feirense

Sporting entrou melhor na segunda parte, conseguiu encurralar o Feirense e consegue dois golos de vantagem num ápice

64' E é o segundo para os leões! Bruno Fernandes recebe um cruzamento largo e pica a bola sobre o guarda-redes fogaceiro. A bola ainda toca na trave antes de entrar na baliza. 0-2

62'. 0-1, golo do Sporting! Na sequência de um canto, a bola chega a Coates. Caio Secco ainda defende o cabeceamento do central uruguaio mas é impotente para travar a recarga

60' Cris evita que cruzamento de Bruno Fernandes chegue a Bas Dost que se preparava para marcar

57' Remate em arco de Alan Ruiz mas Caio Secco agarra à segunda

54' William ameaça o golo após livre de Acuña mas estava fora de jogo. Ainda assim, Caio Secco voltou a fazer uma boa defesa

47' Caio Secco evita que Bruno Fernandes faça o primeiro, de cabeça, com uma grande defesa

46' Sporting ganha o primeiro canto do segundo tempo

Começou a segunda parte

Veja aqui os melhores lances da primeira parte.

Intervalo. Empate 0-0 no final de uma primeira parte em que o Feirense esteve melhor em campo, criou duas excelentes oportunidades para abrir o marcador. O Sporting terá de fazer muito mais se quiser regressar a casa com os três pontos.

45+1' Cruzamento perigoso de Tiago Silva, mas João Silva não chega e a bola sai pela linha de fundo

42' Que falhanço!!! Edson Farias rouba a bola a Mathieu, isola-se mas, perante a saída de Rui Patrício, remata ao lado!! Incrível

37' O árbitro Artur Soares Dias interrompe o jogo para falar com os capitães porque um dos holofotes do estádio está apagado... Prossegue o jogo.

35' Caio Secco quase comprometia perante Bas Dost. O guarda-redes do Feirense fez-se mal à bola após um cruzamento de William e só teve tempo de desviar com as pernas.

34' Grande defesa de Rui Patrício!!! Saiu da baliza para parar o remate de Etebo que surgiu isolado pela esquerda!!!

31' Rui Patrício sai da baliza e agarra um canto de Tiago Silva

28' Cruzamento de Battaglia e é Flávio Ramos a cortar perante a proximidade de Bas Dost

23' Afinal, entra Alan Ruiz para o lugar de Piccini. Battaglia mantém-se como lateral, Bruno Fernandes recua para o lugar que era de Battaglia

22' Battaglia está como lateral direito, enquanto Jesus não se decide pela alteração

19' Piccini está caído no relvado, queixa-se do pé esquerdo. Já há poucos minutos havia recebido assistência. O italiano parece estar em dificuldades e vai mesmo sair... sentou-se no banco. Bruno César aquece

18' Rui Patrício voa para segurar um cruzamento perigoso de Kakuba, após boa jogada de entendimento com Etebo

17' Kakuba cruza diretamente para Rui Patrício agarrar

15' Cruzamento de Bruno Fernandes para as mãos de Caio Secco

12' Cartão amarelo a Babanco por impedir a reposição de bola em jogo a Rui Patrício

7' Babanco recebe assistência após um choque com Coates

5' Rui Patrício é hoje o capitão do Sporting

4' Agora é Kakuba a evitar que um cruzamento de Piccini chegue à área

2' Jean Sony corta para canto um cruzamento de Piccini

1' Começa a partida, sai do Feirense com a bola

Entram as equipas no relvado

Já há onzes oficiais:

FEIRENSE: Caio Secco; Jean Sony, Flávio Ramos, Bruno Nascimento, Kakuba; Babanco, Cris; Peter Etebo, Tiago Silva, Edson Farias; João Silva.

Suplentes: Miskiewicz, Luís Machado, Luís Henrique, Luís Rocha Rocha, Alphonse, Luís Aurélio, Hugo Seco

SPORTING: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Jonathan Silva; Gelson Martins, William Carvalho, Battaglia, Acuña; Bruno Fernandes, Bas Dost.

Suplentes: Salin, André Pinto, Alan Ruiz, Bruno César, Mattheus Oliveira, Iuri Medeiros, Doumbia