Leões batem Mónaco na apresentação aos sócios

2-1 foi o resultado final. Bruno Fernandes e Bas Dost marcaram os golos do Sporting, ainda na primeira parte

O Sporting venceu o Mónaco por 2-1, em Alvalade, este sábado, graças a golos apontados pelo médio Bruno Fernandes (31'), um dos reforços contratados este verão, e pelo holandês Bas Dost, o melhor goleador da liga portuguesa na temporada passada.

No jogo de apresentação aos sócios, a equipa de Jorge Jesus deixou boas indicações frente ao campeão francês, treinado pelo antigo técnico leonino Leonardo Jardim. O Mónaco reduziu já em tempo de compensação, para lá dos 90', após uma falha do central Tobias Figueiredo que permitiu a Guido Carrillo bater Beto, que já tinha substituído Rui Patrício.

Marcos Acuña foi a grande novidade de um onze inicial que também contou com Rui Patrício e Gelson, apesar dos dois internacionais portugueses terem regressado há poucos dias de férias. Já William Carvalho e Adrien Silva começaram no banco dos suplentes.

Onze inicial: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; Battaglia e Bruno Fernandes; Gelson e Acuña; Podence e Bas Dost.

Antes do jogo, foi apresentado o o plantel provisório para a nova época, composto por 32 atletas, confirmando as ausências esperadas do costa-riquenho Bryan Ruiz e do ítalo-argentino Schelotto.

Os dois titulares da época transata não foram chamados pelo 'speaker' do Estádio José Alvalade, que, por outro lado, disse o nome dos quatro guarda-redes que farão parte do plantel liderado por Jorge Jesus, Rui Patrício, Azbe Jug, Beto e o jovem Pedro Silva.

De resto, o técnico 'riscou' apenas o guardião sérvio Stojkovic dos atletas que estiveram em estágio de pré-temporada na passada semana na Suíça.

Plantel provisório do Sporting para 2016/17:

- Guarda-redes: Rui Patrício, Beto, Azbe Jug e Pedro Silva.

- Defesas: Jonathan Silva, Coates, Fábio Coentrão, Mathieu, André Pinto, André Geraldes, Tobias Figueiredo e Piccini.

- Médios: Bruno Fernandes, Alan Ruiz, Bruno César, William Carvalho, Rodrigo Battaglia, Francisco Geraldes, Adrien Silva, Petrovic, Ryan Gauld e João Palhinha.

- Avançados: Daniel Podence, Mattheus Oliveira, Bas Dost, Iuri Medeiros, Marcos Acuña, Gelson Dala, Matheus Pereira, Gelson Martins, Doumbia e Leonadro Ruiz.

