Sporting marcou cedo, não permitiu antijogo e ganhou tranquilamente

Pub

Fácil. Foi a oitava vitória nos últimos nove jogos. Bas Dost voltou a faturar - já passou Messi - e Marvin viu amarelo e falha o jogo com o Benfica.

Oitava vitória nos últimos nove jogos, desta vez em Setúbal, mostra como o Sporting passa o seu melhor período. Bas Dost voltou a marcar (superou Messi na corrida pela Bota de Ouro com o 28.º golo no campeonato e ultrapassou os golos de Slimani na época passada) e esse é um dos objetivos dos leões, o único grande a ganhar no Bonfim nesta Liga. O único senão foi o amarelo a Marvin, que tira o defesa do dérbi do dia 22 com o Benfica.

O Sporting, que tinha acusado - não sem razão - o Vitória de fazer antijogo muitas vezes, marcou relativamente cedo e assim obrigou o adversário... a jogar. O mais importante foi de facto o golo de Gelson aos 20 minutos, aproveitando uma falha de Fábio Cardoso e do guarda-redes Bruno Varela, e assim pôs a equipa a ganhar e fez que não se vissem as cenas de outros capítulos, de o guarda-redes aparecer muitas vezes lesionado. De resto, o guarda-redes não esteve nada bem, o que mostra que foi de facto demasiada ousadia do nosso selecionador nacional de o chamar à seleção, mesmo que não fosse para jogar.

O Sporting jogou com a sua equipa mais habitual, mas já com Adrien a titular (Bryan Ruiz ficou no banco).O Setúbal entrou melhor, com a equipa bem à frente como tinha feito com o Benfica (não com o FC Porto). Ao intervalo, os leões ganhavam, mas o Vitória vencia em cantos (6-0), o que mostrava como a equipa de Couceiro apresentava as suas linhas adiantadas. Só que só tinha feito um remate contra três do Sporting.

O Vitória tentou jogar em todo o campo e o Sporting na segunda parte puniu o adversário com golos. No primeiro canto que teve, a equipa lisboeta fez o 2-0 por William, de cabeça, e pouco depois da hora de jogo Bas Dost arrumou a questão com uma finalização fácil a passe de Alan Ruiz - Frederico Venâncio e Bruno Varela ficaram à espera um do outro naquelas bolas difíceis metidas para o terreno entre os defesas e os guarda-redes.

Faltava ainda quase meia hora para o final, mas percebia-se que o Vitória não tinha motivação para ir muito longe - não teve uma única oportunidade de golo em 90 minutos, o que a jogar em casa não é nada brilhante.

O Sporting teve um William melhor, a conseguir cortar muito jogo e a marcar o seu segundo golo na Liga. E isso é importante para melhorar a eficiência defensiva, mas Rúben Semedo nem sempre esteve muito seguro. Também regressou Adrien, ainda longe do brilhantismo, mas conhece bem os movimentos da equipa e ajuda a conter o jogo adversário. A "melhor dupla" de avançados do campeonato funcionou no terceiro golo e Alan Ruiz está bem melhor. Foi um Sporting dominador e controlador no segundo tempo. O jogo também correu mal à equipa da casa ao sofrer o golo na primeira oportunidade que o Sporting teve e ainda para mais com a defesa a fazer um jogo cheio de deficiências.

O mesmo árbitro que apitou o FC Porto e o Benfica com o Setúbal esteve ontem no Bonfim - João Pinheiro. Deu e bem um amarelo a Marvin, que o tira do dérbi da próxima semana. Uma decisão acertada, embora se possa dizer que nem todos o dariam. Ter um critério mais largo nesta altura é o que fazem os árbitros, mas João Pinheiro não foi assim e ainda deu um amarelo a Alan Ruiz sem grande necessidade.