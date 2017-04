Pub

Clube aguarda "com expectativa as diligências em curso que estão a ser desenvolvidas pelas autoridades"

O Sporting emitiu este sábado um comunicado, na sequência da morte de um adepto italiano do clube esta madrugada, nas imediações do estádio da Luz, alegadamente durante confrontos entre claques do Sporting e Benfica.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o mais profundo lamento e repúdio pelos trágicos acontecimentos da última madrugada e que resultaram na morte de um adepto do nosso clube", informa o Sporting. "O Sporting CP aguarda com expectativa as diligências em curso que estão a ser desenvolvidas pelas autoridades no sentido de apuramento de responsabilidades pelo que aconteceu. À família, o Sporting CP manifesta as suas mais sentidas condolências", refere a mesma nota.

A ligação do adepto italiano ao Sporting é assim confirmada pelo clube. Sabe-se que o homem, de 41 anos, que foi morto esta madrugada - pelas 02:40 - tinha ligações ao clube italiano Fiorentina e estaria em Portugal para assistir ao dérbi que se joga este sábado às 20:30. Estava na rotunda sul do Estádio da Luz com elementos de uma claque sportinguista e terá estado envolvido em confrontos entre claques rivais, sportinguistas e benfiquistas, que começaram com arremesso de pedras e culminaram com o atropelamento e fuga.

A PJ está a averiguar se o atropelamento foi intencional. O condutor do carro ainda não foi localizado.