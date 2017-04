Pub

O clube verde e branco procura através do convite homenagear o adepto dos dois clubes, que faleceu durante a madrugada de sábado após um atropelamento

O Sporting apresentou este sábado condolências à Fiorentina pela morte do adepto italiano Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, acrescentando que vai convidar a formação 'viola' para o Troféu 5 Violinos de futebol.

"O Sporting manifesta as mais sentidas condolências e pesar à Fiorentina pela morte de Marco Ficini, adepto dos dois clubes, ocorrida esta madrugada em Lisboa, em circunstâncias que estão a ser investigadas pela polícia. Aos adeptos da Fiorentina e aos seus dirigentes, a família sportinguista declara a sua mais profunda solidariedade", lê-se num comunicado do clube 'leonino'.

Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, que morreu na madrugada deste sábado na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.

"O Sporting anuncia também que irá convidar a Fiorentina para o jogo do Troféu 5 Violinos para, juntos, homenagearmos o adepto falecido", remata o clube lisboeta.

A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária, que investiga a possibilidade de se ter tratado de um homicídio.

O atropelamento mortal ocorreu ao início da madrugada, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, tendo a PSP sido chamada ao local pelas 02:40.

O Sporting e o clube italiano Fiorentina já lamentaram a morte deste seu adepto, tal como o Benfica, adversário de hoje dos 'verde e brancos', em jogo da 30.ª jornada da I Liga.

Sporting, terceiro classificado com 63 pontos, e Benfica, líder com mais oito, defrontam-se hoje, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num dérbi que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.