Luc Castaignos emprestado ao Vitesse

O avançado holandês Luc Castaignos vai jogar no Vitesse, da Holanda, até final da temporada, por empréstimo do Sporting, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Vitesse para a transferência por empréstimo até final da época desportiva 2017/18 do jogador Luc Castaignos. A Sporting SAD deseja a Luc Castaignos as maiores felicidades pessoais e profissionais", lê-se no comunicado dos 'leões'.

O ponta de lança, de 24 anos, chegou ao Sporting na época passada, proveniente do Eintracht de Frankfurt, da Alemanha, e alinhou em apenas 13 jogos com a camisola verde e branca, em todas competições, não marcando qualquer golo.

No campeonato, alinhou seis vezes, mas nunca foi opção como titular, numa equipa em que o também holandês Bas Dost foi sempre a primeira escolha, terminando a época 2016/17 como melhor marcador da I Liga, com 34 golos.