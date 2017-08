Sporting empresta Fokobo ao Real até final da época

Pub

O defesa-central leonino vai jogar por empréstimo até ao final da temporada no Real, da II Liga, confirmou esta quarta-feira o treinador do clube do concelho de Sintra

O atleta dos leões estava a treinar à parte na academia do Sporting, uma vez que não fazia parte das escolhas do plantel de Jorge Jesus nem integrou os trabalhos equipa B do Sporting, a cargo de Luís Martins.

O defesa camaronês, que tem contrato com o clube de Alvalade até junho de 2019, volta a representar um clube do segundo escalão em Portugal, depois das passagens por Famalicão na segunda metade da temporada transata, e do Arouca, há duas épocas.

Fokobo, de 23 anos, já foi opção para o técnico Filipe Martins no jogo de treino realizado hoje diante do Belenenses, da I Liga, que terminou com o triunfo dos azuis do Restelo, por 5-3.