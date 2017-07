Transferência de Beto para os turcos do Goztepe confirmada

Pub

O Sporting anunciou este sábado que chegou a acordo com o clube turco do Goztepe para a transferência do guarda-redes Beto.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Goztepe AS, para a cedência definitiva do jogador Beto Pimparel", refere o Sporting em comunicado.

O guarda-redes internacional português chegou ao Sporting na época passada, proveniente dos espanhóis do Sevilha, mas apenas foi utilizado em nove jogos das diferentes competições, com a baliza 'leonina' a ser entregue a Rui Patrício.

Beto, que esteve nos convocados da seleção portuguesa que disputou a Taça das Confederações, vai agora prosseguir a sua carreira no clube turco.

"A Sporting SAD deseja a Beto Pimparel as maiores felicidades pessoais e profissionais", concluiu o Sporting.

No dia em que confirmou a saída de Beto, o Sporting anunciou também a contratação do guarda-redes francês Salin, que assinou um contrato válido por duas temporadas.