Equipa leonina perdeu em Vizela por 2-1 e está no antepenúltimo lugar

O Vizela regressou hoje às vitórias com um triunfo em casa por 2-1 sobre o Sporting B, em jogo antecipado da 26.ª jornada da II Liga de futebol portuguesa.

O Vizela adiantou-se aos 32 segundos num cabeceamento de Helinho, com Luís Ferraz a ampliar de grande penalidade já na segunda parte, aos 64 minutos, tendo Bilel fechado a contagem perto do fim.

Sem vencer desde a 15.ª jornada, quando bateu fora o União da Madeira por 1-0, os leões viram-se a perder aos 32 segundos, quando Helinho surgiu de cabeça na pequena área a desviar o cruzamento da direita de João Pedro.

A equipa da casa continuou por cima nos minutos que se seguiram e quando Prince (09) surgiu na cara de Pedro Silva o segundo golo só não aconteceu, porque o avançado falhou o pontapé.

A formação leonina tentou estender o jogo, mas com tanta dificuldade em ter a bola no último terço do campo viu o contra-ataque dos locais fazer mossa, ainda que nem de bola parada a equipa minhota tenha voltado a marcar até ao intervalo.

O Sporting B assumiu o controlo do jogo na segunda parte, obrigando o Vizela a jogar mais longe da sua área e aos 56 minutos quase empatou, num cruzamento/remate de Bubacar que quase traiu Pedro Albergaria, que evitou o golo com uma palmada.

Recém-entrado na partida, Felipe Augusto foi derrubado na área por Ivanildo (63) e, na cobrança da grande penalidade, Luís Ferraz fez o 2-0.

Aos 87 minutos, uma jogada de insistência dos visitantes acabou com um remate de Bilel na grande área que fez a bola entrar junto ao poste esquerdo e a selar o marcador.

Com este resultado, o Vizela subiu ao 11.º lugar, com 33 pontos, a quatro dos lugares de acesso ao 'play-off' de manutenção, enquanto o Sporting continua no 20.º e antepenúltimo lugar, com 27.

Jogo no Estádio do FC Vizela, em Vizela.

Vizela - Sporting B, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Helinho, 01 minuto.

2-0, Luís Ferraz, 64 (grande penalidade)

2-1, Bilel, 88.

Equipas:

- Vizela: Pedro Albergaria, João Pedro, Miguel Oliveira, João Cunha, Kouao, Alex Porto, Lamelas, Luís Ferraz, Helinho (Dani, 67), Tiago Martins (Felipe Augusto, 72) e Prince (Fortes, 59).

(Suplentes: Paulo Ribeiro, Felipe Augusto, Homero, Magique, João Sousa, Dani e Fortes).

Treinador: Rui Quinta.

- Sporting B: Pedro Silva, Bruno Paz, Ivanildo (Almeida, 87), Demiral, Bubacar (Leonardo, 56), Guima, Rafael Barbosa, Abdu, Jovane, Bilel e Gelson.

(Suplentes: Stojkovic, Kiki, Empis, Eloi, Almeida, Leonardo e Fábio Martins).

Treinador: João de Deus.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ivanildo (63), Kouao (76), Jovane (83), Dani (84) e Bilel (90+3).

Assistência: cerca de 800 espetadores.