Os leões venceram esta noite a equipa de Santa Maria da Feira para a I Liga. Veja os vídeos

Os casos:

Sporting: Elias recebe o segundo cartão amarelo e é expulso.

Joel Campbell recebe na esquerda e cruza para a área, com a bola a chegar a Gelson na cara de Vaná. No entanto, o lance é interrompido por fora-de-jogo do jogador costa-riquenho, numa decisão que deixa algumas dúvidas.

Adrien sai do relvado de maca e é substituído por Elias. O capitão leonino ficou com mazelas do lance com Luís Aurélio e tem de sair do jogo.

Luís Machado cai na área após choque com Bas Dost e fica a reclamar ter sido afastado com o braço. O árbitro nada assinala.

Os golos:

Combinação entre Campbell e Bruno César com o primeiro a cruzar rasteiro para a emenda de Bas Dost ao segundo poste.

Alan Ruiz recebe a bola à entrada da área e assiste o holandês que, frente a Vaná, atira forte e bisa na partida.

Cruzamento da esquerda de Cris com Platiny a surgir solto na área e a desviar para o golo.