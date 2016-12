Sousa Cintra, Ricciardi e Sá Pinto na Comissão de Honra de Bruno de Carvalho

Pub

Eleições para os Órgãos sociais do Sporting estão marcadas para o dia 4 de março de 2017. Atual presidente e Pedro Madeira Rodrigues são os dois candidatos assumidos.

O presidente em exercício e candidato a um segundo mandato, nas eleições de 4 de março, divulgou esta sexta-feira a Comissão de Honra. "Em primeiro lugar quero agradecer os milhares de mensagens de apoio e incentivo por parte do maior património do Sporting Clube de Portugal, os seus Sócios e Adeptos", escreveu Bruno de Carvalho no Facebook.

Sousa Cintra, José Maria Ricciardi, Ricardo Sá Pinto, Bessone Basto e Madjer são alguns dos ilustres sportinguistas que apoiam o atual líder para um segundo mandato.

Eis a Comissão de Honra:

Sousa Cintra

Abílio Fernandes

Daniel Sampaio

Eduardo Barroso

José Eugénio Dias Ferreira

Vasco Rato

Miguel Frasquilho

José Maria Ricciardi

Ricardo Sá Pinto

Fernando Ruas

José Costa e Oliveira

Jaime Mourão Ferreira

Pedro Fernandes

Pedro Boucherie Mendes

Manuel Moura dos Santos

Ângelo Correia

Fernando Mendes

Fernando Correia

Joaquim Melo

Elma Aveiro

Diogo Agostinho

Mário David

Miguel Relvas

Francisco Febrero

Alexandre Cavalleri

José Manuel Araújo

Rui Pignatelli

Ricardo Aragão Pinto

Carlos Dolbeth

Augusto Baganha

Maria de Lourdes Borges de Castro

Salvador Marques

Isabel Salvador Marques

Fernando Tavares Pereira

Madjer

João Gomes

Álvaro Oliveira

Álvaro Cabral

Pedro Dionísio

Domingos Castro

Paulo Abreu

José Eduardo Sampaio

José Carlos Estorninho

João Trindade

Fernando Mamede

Manuel Pedro Gomes

Luís Lourenço

Subtil de Sousa

Vitor Araújo

Hélder Amaral

Pedro Ângelo

Eduarda Proença de Carvalho

António Feu

Jorge Assunção

José Gomes

André Dias Ferreira

Eduardo Barroso (filho)

Eugénio Oliveira

Miguel Varela

Nuno Gomes

António Matos

Pedro Antunes

Jorge Cadete

Melchior Moreira

Nazim Ahmad

José Matos Rosa

Maria do Carmo (Senhora do Leão)

António Matos

Edgar Manaca

Pedro Cardoso

Horácio Preto

Luis Boto

Luís Vaz das Neves

André Patrão

Rui Costa Rosa

Edelfrides Viveiros Lima

Vasco Duarte

Manuela Rodrigues

Bessone Basto

António Manuel Ribeiro de Matos

Rui Rigueiro

Fernando Pereira